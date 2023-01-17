ЦАХАЛ предотвратил теракт на перекрестке Хальхул

Теракт со стрельбой на КПП возле Хальхул был пресечен солдатами Армии обороны Израиля.

Арабский террорист открыл огонь по солдатам ЦАХАЛа, дежурившим на контрольно-пропускном пункте недалеко от Хальхула, когда они проверяли машины.

Об этом сообщает Jewishpress.

Солдаты открыли ответный огонь и уничтожили террориста. Нападение произошло около 11 часов во вторник.

Террорист был идентифицирован как сотрудник полиции Палестинской автономии. Он оставил предсмертную записку, прежде чем начать нападение, заявив о своем желании стать «шахидом».

Во время атаки никто из военнослужащих ЦАХАЛа не пострадал. Подозревается, что это тот же террорист, который несколько дней назад устроил стрельбу в этом районе.

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