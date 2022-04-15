ЦАХАЛ закроет КПП в Иудее и Самарии, Газе для палестинцев в первый день Песаха

ЦАХАЛ объявил о закрытии пересечения границы с Иудеей и Самарией, сектором Газа в первый день праздника Песах.

Закрытие начнется сегодня, 15 апреля, в 16:00 и будет действовать до полуночи субботы, 16 апреля. Песах начинается в пятницу вечером и заканчивается через неделю.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сотрудники службы безопасности соберутся в субботу вечером, чтобы решить, продлить ли закрытие на все дни праздника.

Исключения будут сделаны для гуманитарных и ряда других случаев, но для этого потребуется одобрение представителя Министерства обороны по связям с палестинцами, известного как Координатор деятельности правительства на территориях.

Такое закрытие является стандартной практикой во время фестивалей и праздников. Военные говорят, что это превентивная мера против нападений в периоды повышенной напряженности. Но во время праздника Пурим в марте военные впервые за пять лет пропустили обычное закрытие.

Однако с тех пор силы безопасности активизировали операции, поскольку 14 человек были убиты в результате серии терактов, совершенных арабскими израильтянами и палестинцами. В ответ на нападения войска проводят масштабные рейды в Иудее и Самарии.

Закрытие начнется после пятничной дневной молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан, когда ожидается, что большое количество палестинцев, проживающих в Иудее и Самарии, будут поклоняться на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

ЦАХАЛ также объявил в четверг, что пограничный переход на севере Иудеи и Самарии, который был закрыт из-за недавних нападений, совершенных террористами из этого района, вновь откроется в субботу до окончательного утверждения.

Ранее Курсор писал, что в сети показали видео с масштабный беспорядками, которые устроили арабы на Храмовой горе. В связи с праздниками и участившимися терактами арабские экстремисты начали все чаще устраивать беспорядки в городах Израиля, громить святые для евреев места.

Редакция нашего сайта писала, что в Иерусалиме араб напал на еврейку в трамвае.

Также сообщалось, что силы безопасности Израиля готовятся к возможным провокациям в Песах.