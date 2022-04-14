Силы безопасности Израиля готовятся к возможным провокациям в Песах

Сотни военных и полицейских будут обеспечивать соблюдение правопорядка в предстоящий праздник Песаха — в минобороны готовы к возможным провокациям со стороны палестинцев.

Израильские силы безопасности готовятся к напряженному Песаху — сотни военнослужащих ЦАХАЛа и полицейских будут задействованы для обеспечения правопорядка.

В четверг министр обороны Бени Ганц проведет оценку ситуации, чтобы обсудить детали того, как оборонное ведомство будет действовать во время праздника, который совпадает с Рамаданом и Пасхой.

«Мы определенно находимся в чувствительной ситуации в сфере безопасности. Произошел ряд террористических атак, жертвами которых стали израильтяне», — сказал он, добавив, что «есть жертвы и с палестинской стороны».

За последние 24 часа в Иудее и Самарии были убиты по меньшей мере шесть палестинцев, включая подростка, который в среду вечером бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону войск возле Хусана под Вифлеемом. Еще пять палестинцев были убиты — двое в Дженине и трое в Сильваде под Рамаллой во время столкновений с силами безопасности, проводившими рейды по задержанию.