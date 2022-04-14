В Иерусалиме араб напал на еврейку в трамвае

Девушку-еврейку ударил араб, когда она ехала в трамвае. Он до сих пор не арестован. Адвокат девушки требует, чтобы полиция задержала нападавшего.

На девушку-еврейку, проживающую в Иерусалиме, во время поездки в трамвае напал араб, тоже житель Иерусалима. Молодая женщина подала жалобу в полицейский участок, и ей помогает адвокат, который также обратился к израильской полиции с просьбой немедленно найти нападавшего и предъявить ему обвинение в нападении на почве ненависти.

Об этом передает HaKol HaYehudi.

В письме, отправленном адвокатом в полицейский участок Иерусалима, события описывались следующим образом: «10 апреля 2022 года моя клиентка подверглась нападению представителя меньшинства в вагоне легкорельсового транспорта в Иерусалиме. Моя клиентка, 16-летняя девушка, стояла и разговаривала со своей сестрой, в то время как в трамвае находилась группа парней из числа меньшинств. Как вдруг и ни с того ни с сего появился один из меньшинств и сильно ударил мою клиентку по руке».

Адвокат добавил, что его клиентка, которая испытывала сильную боль, обратилась к нападавшему в знак протеста против этого поступка, но он отнесся к ней с презрением.

Затем девушка и ее сестра пошли в отделение мэрии и сообщили о поступке в полицию.