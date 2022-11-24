Смотрич: за безопасность вокруг Иерусалима должен отвечать ЦАХАЛ

Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич на коалиционных переговорах активно продвигает вопрос об отмене решения о передаче ответственности от ЦАХАЛа за безопасность поселений, окружающих Иерусалим, к израильской полиции.

Вопрос возник в 2006 году, когда правительство решило, что ответственность за безопасность поселений, окружающих Иерусалим (Маале-Адумим, Кфар-Адумим, Алон, Нопи-Евфрат, гора Адар, гора Хила, Кидар, Анатот, Новый Гаваон, Гиват-Зеев, Бейт-Хорон), будет передана израильской полиции.

Однако текущая ситуация не позволяет обеспечить безопасность, и фактически решение не выполняется.

Правительство Лапида определило, что крайний срок полного перехода наступит 31.12.2022 года. Соответственно, ЦАХАЛ начал снимать с себя ответственность за безопасность поселений, хотя израильская полиция заявила, что она совершенно не готова взять на себя эту ответственность.

Авива Кохави сообщил комиссару полиции, что не может доверять полиции и МАГАВ. Он считает, что это слищком важный объект ответственности и он стал «взрывоопасным в последние месяцы» при обилии различных опасностей.

Ранее Смотрич обратился к жителям поселений: «Безопасность отафских поселений Иерусалима важна и близка нашему сердцу. Лично я считаю правильным оставить это в руках ЦАХАЛа. Но аже если ответственность будет передана — это должно происходить в упорядоченном порядке».

Ранее Курсор писал, что Смотрич готов отказаться от Минобороны при одном условии.

Также Курсор сообщал, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям. У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.