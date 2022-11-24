ЦАХАЛ задержал еще 10 человек, подозреваемых в терроризме

В ночь на 24 ноября Армия обороны Израиля совместно с сотрудниками ШАБАКа провели новые рейды на территории Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции «Волнорез». Военным удалось задержать десять человек, причастных к террористической деятельности.

Об этом сообщает издание «Детали».

Израильские солдаты действовали в деревнях Дейр-Ивзия, Эйн-Арик, Цида, Дейр-эль-Атзон, Эзон, Акабат-Джабер и в лагере беженцев Джилазун. Всего было задержано 10 разыскиваемых террористов.

Без прецедентов не обошлось. В ходе операции в Шхеме боевики открыли огонь по военным, но с нашей стороны пострадавших нет.

Также ночью у КПП «Салем» были сосредоточены крупные силы ЦАХАЛа для проведения военной операции по возвращению тела Тирана Фару, накануне похищенного боевиками. Без предварительных условий, тело подростка было возвращено сегодня утром, 24 ноября.

«Курсор» писал ранее, что полиция нашла и арестовала 17-летнего парня, который напал на военнослужащую во время субботних беспорядков в Хевроне.

Еще мы писали, что во время контроля линии безопасности ЦАХАЛ выявил незаконно пересекающих барьер нарушителей, которые перебрались через забор по периметру Калькилии в районе дороги Эяль.

Напомним, в районе перекрестка Раанана произошла стрельба, в результате которой ранение получили два человека. Солдат ЦАХАЛа открыл огонь по мужчине, которого принял за террориста. По его словам, он подозрительно двигался в сторону автобусной остановки и совершил действия, которые были расценены как угроза.