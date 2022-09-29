ЦАХАЛ заявил, что раскрыл схему финансирования террора в Иудеи и Самарии

Участники сети установили связь с функционерами ХАМАСа за рубежом и наладили доставку в Газу и Рамаллу средств для финансирования террора.

Армия обороны Израиля заявила, что арестовала несколько студентов университета Бир-Хейт, расположенного недалеко от Рамаллы, по подозрению в передаче средств для террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает Jerusalem Post

Представитель ЦАХАЛа Авихай Эдраи отметил, что студентов задержали за хранение кредитных карт, которые они использовали для перевода незаконных средств от руководства ХАМАСа в Газе официальным лицам ХАМАСа в Турции.

Отмечается, что деньги вывозились из Газы контрабандой через людей, въехавших в Израиль по гуманитарным соображениям или с целью поиска работы. Затем студенты снимали средства с банкоматов в Рамалле и использовали их для террористических целей, в том числе для финансирования активистов ХАМАСа.

«Курсор» писал ранее, что минздрав Палестинской администрации заявил о гибели в Иудее и Самарии 7-летнего арабского мальчика, который якобы спасался бегством от военнослужащих ЦАХАЛа и погиб после случайного падения с высоты.

Еще мы писали, что в ночь на субботу, 24 сентября, силы Армии обороны Израиля провели новые аресты на территории Иудеи и Самарии. Задержаны четверо подозреваемых в террористической деятельности.

Напомним, что ЦАХАЛ планирует использовать беспилотники для точечных ударов в Иудеи и Самарии.