ЦАХАЛ планирует использовать беспилотники для точечных ударов в Иудеи и Самарии

Силы безопасности Израиля столкнулись со значительным увеличением числа обстрелов и перестрелок во время рейдов по задержанию. Для противодействия террористам ЦАХАЛ намерен использовать беспилотники в Иудеи и Самарии.

Генерал-лейтенант Авив Кохави, начальник штаба Армии обороны Израиля, одобрил использование вооруженных беспилотников для совершения точечных атак.

Об этом 29 сентября информирует Jerusalem Post.

Приказ основан на выводы, которые были сделаны из последних событий. Израильские силы безопасности столкнулись со значительным увеличением числа обстрелов и массированной стрельбы во время арестов, особенно в городах Дженин и Наблус.

В среду четыре палестинца были убиты и еще 44 ранены. Это произошло во время ареста Абд ар-Рахмана Хазема, брата террориста, убившего трех мирных жителей на улице Дизенгоф в Тель-Авиве в апреле.

Позже Кохави встретился с начальником Центрального командования генерал-майором. Генералы представили ему обновленную оценку ситуации в регионе. Считается, что приказ был отдан, поскольку продолжающееся насилие угрожает втянуть Израиль в более обширную операцию в Самарии, аналогичную операции «Оборонительный щит» в 2002 году.

Выступая на Армейском радио в четверг утром, министр внутренних дел Омер Бар-Лев сказал, что «никто не заинтересован в проведении крупномасштабной операции». По его словам, решительные действия наступят, если ситуация ухудшится.

«Израиль предпринимает целенаправленные усилия и контрмеры, пытаясь предотвратить такой сценарий», – сказал Бар Лев.

Ранее «Курсор» сообщал, что Силы безопасности предупредили о боевой готовности в связи с возможными обстрелами со стороны Газы. Это последует, если атаки будут продолжаться.