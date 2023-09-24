ЦАХАЛ заявил об атаке по сектору Газа

Десятки молодых палестинцев прибыли к пограничному ограждению в районе восточной границы сектора Газа, поджигали покрышки и запускали зажигательные...

В Армии обороны Израиля заявляют о нанесении ударов по сектору Газа.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛа.

Позже в оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен по двум военным постам террористической организации ХАМАС в секторе Газа в районах центров Бурейдж и Джабалия, где происходят беспорядки. Так, взрывное устройство было брошено из Бурейджа в сторону солдат ЦАХАЛа. Сообщений о ранениях военных не поступало.

"За последние несколько часов около сотни участников беспорядков собрались у защитного ограждения в секторе Газа. Солдаты ЦАХАЛа были отправлены на место происшествия и борются с жестокими беспорядками, используя средства разгона беспорядков и прицельную боевую стрельбу. Было выявлено несколько попаданий. Два пожара вспыхнули сегодня в районе, прилегающем к сектору Газа, в результате попадания зажигательных воздушных шаров на территорию Израиля. Пожары были потушены", - добавили в ведомстве.

Тем временем десятки молодых палестинцев в воскресенье, 24 сентября, прибыли к пограничному ограждению в районе восточной границы сектора Газа и предприняли попытки повредить заграждения. Они поджигали покрышки и запускали зажигательные воздушные шары.

К востоку от лагеря беженцев Бурейдж произошли столкновения с военными: палестинцы использовали взрывные устройства, пытались взорвать забор. В свою очередь бойцы ЦАХАЛа отрыли ответный огонь. В результате один палестинец был ранен в ногу.

Напомним, по итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отдела, в воскресенье, 24 сентября, было решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Решение было принято на фоне продолжающихся беспорядков у пограничного ограждения сектора Газа и продолжающегося запуска зажигательных шаров в сторону израильской территории.

Как сообщал Курсор, ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины заявили о своей договоренности усилить свою борьбу против Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе. Атака стала ответом на возобновившиеся беспорядки на границе и запуск зажигательных устройств на воздушных шарах из палестинского анклава, которые вызвали как минимум два пожара на юге Израиля.