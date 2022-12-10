Цели не достигаются: в Израиле увеличились выбросы углекислого газа

В стране пообещали свести выбросы углерода к нулю к 2050 году.

Несмотря на обещания и цели правительства, выбросы углекислого газа в Израиле при производстве электроэнергии в этом году увеличились.

Об этом сообщает Calcalist.

Предприниматели сферы рассказывают о задержках с подключением солнечных установок, поэтому подключение сети к производителям возобновляемой энергии по-прежнему откладывается.

В прошлом месяце президент страны Ицхак Герцог заявил на конференции по климату в Египте, что Израиль будет бороться с климатическим кризисом и планирует свести свои выбросы углерода к нулю к 2050 году. Но в текущем году выбросы парниковых газов в электроэнергетическом секторе выросли, а это значит, что Израилю все еще не удается выполнить скромные цели по возобновляемым источникам энергии, установленные на 2020 год.

Правительство обязалось сократить выбросы углекислого газа при производстве электроэнергии (выбросы электростанций, за исключением производства топлива, добычи и переработки) до 25,1 млн тонн в 2025 году.

Однако, по оценкам консалтинговой фирмы BDO, которые основаны на данных Управления электроэнергетики, в 2022 году выбросы в Израиле выросли до 34,3 млн тонн по сравнению с 33,7 млн тонн в 2021 году, увеличившись на 1,7 процента. Это незначительное снижение по сравнению с 2020 годом, когда было выброшено 35 млн тонн углекислого газа.

В Минприроды подтвердили, что в этом году действительно наблюдалось увеличение выбросов парниковых газов на электростанциях, основной причиной которого стала задержка с закрытием угольных производств 4-1 на электростанции «Орот Рабин».

Переход на возобновляемые источники энергии поможет сократить выбросы парниковых газов, а также уменьшит загрязнение воздуха, которое приводит к различным болезням.

В издании отмечают, что Израиль поставил перед собой маленькие цели по переходу на возобновляемые источники энергии: всего 10 процентов в 2020 году, который уже прошел, а цель так и не была достигнута. По оценкам компании, только в 2023 году Израиль сможет достичь этого показателя.

«Курсор» писал ранее, что в министерстве охраны окружающей среды опубликовали данные, указывающие на то, сколько метана выбрасывается в атмосферу при производстве и поставках природного газа в Израиле.