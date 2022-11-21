Минэкологии впервые опубликовало данные о выбросах метана в Израиле

Метан представляет собой парниковый газ, в 28 раз более мощный, чем углекислый газ.

В министерстве охраны окружающей среды опубликовали данные, указывающие на то, сколько метана выбрасывается в атмосферу при производстве и поставках природного газа в Израиле.

Об этом сообщает издание «Детали».

В прошлом году использование природного газа на электростанциях, фабриках и нефтеперерабатывающих заводах привело к выбросам 8 863 тонн метана, эквивалентным примерно 23 млн тонн углекислого газа, а это составляет 30 процентов от общего объема выбросов парниковых газов в стране за год.

Отмечается, что метан является более мощным парниковым газом, чем углерод, и имеет второй по величине вклад в потепление Земли. Он выбрасывается в атмосферу на всех этапах процесса добычи газа. Метан является одним из основных факторов изменения климата, на сегодняшний день его выбросы в атмосферу привели к потеплению примерно на 0,5° C. Однако разрушается метан, в отличие от углекислого газа, гораздо быстрее, что делает его влияние более кратковременным.

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг отметила, что Израилю нужно предпринять необходимые меры, чтобы поскорее отказаться от ископаемого топлива и снизить уровень выбросов загрязненных частиц в атмосферу.

«Курсор» писал ранее, что ученые провели исследование при поддержке министерства экологии и министерства здравоохранения и обнаружили связь между загрязнением воздуха в Хайфском заливе и заболеваемостью раком с 1967 по 2012 год.

Еще мы писали, что министерство охраны окружающей среды Израиля решило приобрести мини-установки, которые будут превращать органические отходы в удобрения, тем самым обогащая почву.