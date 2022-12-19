Центральное статбюро снизило оценку роста ВВП

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало пересмотренную оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Израиля, которая несколько ниже оценки, опубликованной месяц назад.

Об этом сообщает Jewish Press.

Издание уточняет, что оценка прошлого месяца в 2,1 процента роста ВВП была снижена до расчетного годового показателя в 1,9 процента в третьем квартале этого года.

«Личное потребление на душу населения снизилось на 4,4% в годовом исчислении в третьем квартале после роста на 6,9% в годовом исчислении во втором квартале. Расходы на оплату жилья, топлива, электроэнергии и тому подобных товаров выросло на 2,6 процента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Банка Израиля в третьем квартале баланс активов, находящихся за границей резидентов Израиля, сократился примерно на 19 миллиардов долларов (около трех процентов) до примерно 618 миллиардов долларов на конец сентября. Снижение произошло в основном за счет уменьшения остатков активов в портфеле торгуемых ценных бумаг.

«Непогашенные обязательства перед зарубежными странами сократились примерно на 3 миллиарда долларов (около 1 процента) в третьем квартале до примерно 472 миллиардов долларов на конец квартала. Снижение произошло в первую очередь из-за снижения цен на израильские ценные бумаги, принадлежащие нерезидентам, а также изменения обменного курса», — говорится в материале.

Также сообщается, что отношение валового внешнего долга к ВВП снизилось на один процентный пункт в течение третьего квартала до примерно 29,7 процента на конец сентября. При этом снижение отношения долга к ВВП в третьем квартале отражало снижение примерно на три процента сальдо внешнего долга и увеличение примерно на один процент ВВП в долларовом выражении.

Как сообщал Курсор, ВВП Израиля в 2023 году будет продолжать расти самыми высокими темпами среди развитых стран. Это достигается огромными инвестициями в IT-сектор. Об этом сообщил минфин в своем прогнозе экономического роста на 2022 и 2023 годы.

Также Курсор информировал о том, что уровень безработицы в Израиле, по данным Центрального бюро статистики, снизился до 4,1% в ноябре с 4,3% в октябре.