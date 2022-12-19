В Израиле снижается безработица — Центральное статбюро

Уровень безработицы в Израиле, по данным Центрального бюро статистики, снизился до 4,1% в ноябре с 4,3% в октябре.

Об этом сообщает портал Globes.

Отмечается, что несмотря на повышение процентных ставок в последние месяцы Банком Израиля и замедление экономического роста, уровень безработицы остается низким.

«Снижение безработицы произошло не столько из-за того, что соискатели находили работу, сколько из-за роста участия в рабочей силе. Доля людей в возрасте 15 лет и старше в Израиле, участвующих в рабочей силе, выросла с 60,3% в октябре до 60,6% в ноябре (рост с 60,6% до 60,8% с учетом сезонных колебаний). Тем не менее, цифры слабее, чем в сентябре, когда 61,1% населения участвовали в рабочей силе. Безработица в сентябре также была ниже на уровне 3,8%», — говорится в сообщении.

Также издание пишет, что тенденция безработицы во многих странах ОЭСР является низкой. Безработица составляет 3,7% как в США, так и в Великобритании, хотя в последние месяцы она немного выросла. В Германии, где энергетический кризис сильно ударил по промышленности, безработица выросла с 5% в мае до 5,6% в ноябре. Во Франции безработица относительно высока, но стабильна на уровне 7,3% в последние месяцы.

Как сообщал Курсор, в ноябре Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что в предыдущем месяце уровень безработицы в стране впервые за долгое время вновь пересек 5-процентную отметку.

Еще в мае текущего года отметка была самой низкой за последние пять лет, но потом начала повышаться, и на конец октября 2022 года в Израиле уже насчитывается около 224 тысяч безработных, это с учетом тех, кто временно отсутствовал на своем рабочем месте в связи с пандемией коронавируса (отпуск без содержания или карантин), а также тех, кто потерял работу в марте 2020-го и не занят поисками нового источника дохода. Это почти на 3 тысячи человек больше, чем месяцем раньше, в сентябре.

Курсор писал ранее, что компания «Штраус» — один из крупнейших производителей продуктов питания в Израиле, объявила о том, что уволит от 100 до 150 сотрудников.