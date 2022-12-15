В следующем году вдвое снизится темп роста ВВП

Рекордный показатель роста ВВП во втором квартале 2022 года значительно повысил скорректированные данные за текущий год, но в следующем году экономика вернется к обычным для Израиля цифрам.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Израиля в следующем году будет продолжать расти самыми высокими темпами среди развитых стран. Это достигается огромными инвестициями в IT-сектор.

Об этом сообщил минфин в своем прогнозе экономического роста на 2022 и 2023 годы.

Согласно отчету, ВВП страны по итогам 2022 года вырастет на 6,3% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году резко сократит свой рост до 3%.

Второй квартал текущего года показал рост израильской экономики намного выше ожидаемого – на 6,9% в годовом исчислении. И хотя в третьем квартале темпы роста замедлились до 2,1%, годовой показатель стал в этом году значительно выше.

Сейчас минфин снизил прогноз роста ВВП на 2023 год в связи с ожидаемым замедлением экономики. Инфляция в Израиле начала расти, и чтобы контролировать ее, Банк Израиля стал увеличивать ключевую учетную ставку.

Как следствие, подорожают кредиты, бизнес сократит свои возможности, а это приведет к снижению частного потребления и замедлению экономики.

Также на прогнозы повлияли высокие показатели 2022 года, поскольку быстрый рост не может длиться вечно. Израильская экономика возвращается к долгосрочному показателю роста ВВП в Израиле, который составляет около 3,7% в год.

Минфин также отметил, что на внутреннюю ситуацию на финансовом рынке накладывается глобальное замедление экономического роста во всем мире.

При этом темпы роста израильской экономики могут сократиться, если сфера высоких технологий начнет тормозить развитие из-за падения объема инвестиций. Это сразу сократит экспорт, и на Израиль обрушится масштабная волна увольнений и сокращения заработной платы.

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