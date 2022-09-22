Центральный автобусный вокзал Тель-Авива объявили очагом загрязнения воздуха

Жители южного Тель-Авива уже давно призывают закрыть объект, но Хулдай, Михаэли и Зандберг не могут договориться о том, как это произойдет.

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг в четверг объявила Центральный автобусный вокзал Тель-Авива очагом загрязнения воздуха в соответствии с Законом о чистом воздухе.

Это означает, что муниципалитет Тель-Авива должен будет представить подробный план действий по решению проблемы в течение шести месяцев.

В июне Зандберг обратилась к мэру Тель-Авива Рону Хульдаи и министру транспорта Мераву Михаэли с просьбой предоставить план по исправлению нарушений экологических стандартов на станции на улице Левински в Тель-Авиве, которая используется автобусами и такси с дизельным двигателем.

Не имея никакого плана, она опубликовала проект декларации для общественного обсуждения в начале этого месяца.

На Зандберг оказала давление организация по защите окружающей среды Adam Teva V’Din, которая обратилась в суд с ходатайством о том, чтобы заставить ее и ее министерство использовать свои полномочия для соблюдения Закона о чистом воздухе.

На протяжении десятилетий на станции и вокруг нее отмечались высокие уровни загрязнения, вредные для здоровья населения и окружающей среды.

Жители южного Тель-Авива уже давно призывают закрыть объект, но Хулдай, Михаэли и Зандберг не могут договориться о том, как это произойдет.

«Курсор» писал ранее, что мэрия Тель-Авива недавно запретила испытания роботов-доставщиков компании «Яндекс».