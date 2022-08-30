Цены на бензин снизятся, но меньше, чем ожидалось

Министр финансов Авигдор Либерман заявлял недавно, что снижение налога на топливо будет продолжаться до окончания выборов. Но во вторник был опубликован приказ, что снижение налога в следующем месяце составит всего 89 шекелей.
По предварительным прогнозам, цена на топливо должна была снизиться завтра в полночь примерно на 40-50 агорот за литр, а после публикации приказа она будет снижена только на 30-40 агорот за литр. При этом литр бензина сейчас стоит в пределах — 6,58 шекелей.
Окончательная цена на топливо должна быть определена сегодня, но позже.
Есть еще одно изменение в указе, касающееся продолжения снижения налога на акциз в октябре и до 15 ноября. В постановлении будет указано, что в случае, если цена бензина за литр находится в пределах от 6,25 до 6,15 шекелей за литр, скидка будет снижена до 76 агорот за литр по сравнению с ценой без ограничения по времени, а если цена ниже 6,15 шекелей за литр — скидка составит 50 агорот за литр.
При этом рассчитывают, что если цена бензина за литр поднимется выше 6,50 новых шекелей в октябре или ноябре 2022 года, то акцизный сбор будет снижен еще на 11 шекелей за литр.
В последние месяцы, цены на топливо в Израиле бьют рекорды и перешагнули порог в восемь шекелей за литр топлива. В начале месяца министр финансов Либерман подписал приказы о снижении акциза на топливо и в сочетании с падением цены барреля нефти в мире — в начале этого месяца цена на топливо упала на 1,5 шекеля.
Ранее Курсор писал, что шекель резко слабеет после комментариев ФРС США.