Цены на детские сады повысятся с 1 сентября, если они вообще откроются

Критическая ситуация назревает для родителей. Детские сады могут не открыться с сентября, поскольку правительство постановило увеличить оплату за посещение садов детьми, но не решило вопрос с зарплатой учителей.

В воскресенье, 24 апреля, форум детских садов и учителей предупредил на пресс-конференции, что в нынешней ситуации детские сады, скорее всего, не откроются в начале предстоящего учебного года.

Пресс-конференция состоялась после того, как на прошлой неделе правительство приняло решение о том, что цены на детские сады будут повышены для родителей. При этом было заявлено, что увеличение зарплаты учителей будет лишь на мизерные десятки шекелей.

Кризис в детских садах назревает из-за низкой зарплаты учителей. Ежегодно увольняются десятки учителей в каждом заведении, отрасль страдает от нехватки рабочей силы, это приводит к закрытию сотен детских садов в год.

На пресс-конференции форума учителей объявлено, что в случае отказа в повышении зарплат, около 1 500 детских садов не будут открыты в следующем году, соответственно более 100 000 младенцев и детей ясельного возраста останутся без привычного режима.

Ранее «Курсор» писал, что в Израиле могут повысить плату за посещение детских садиков.

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