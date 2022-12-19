Цены на квартиры в северном округе Израиля подскочили на 200 тысяч шекелей

При этом число сделок упало – на 10% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, в третьем квартале текущего года в северном округе цены на квартиры в среднем увеличились на 21 процент.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Средняя стоимость 2,5-5- комнатных квартир подскочила на 19 процентов, и на столько же, выросла цена на 3,5-4-комнатные квартиры. Но при этом, количество сделок упало на 10 процентов, по сравнению с показателем третьего квартала 2021 года. Стоимость 4,5-5-комнатных квартир увеличилась в среднем на 11 процентов, а вот на 5,5-6-комнатное жилье снизилась где-то на 1 процент.

Объединение строительных подрядчиков северного округа страны рассчитало, что в среднем цены на квартиры в регионе выросли на 200 тысяч шекелей и достигли 1,21 млн. Приобрести 1-2-комнатную квартиру можно за 600 тысяч шекелей, а вот 2,5-3-комнатная будет стартовать от 800 тысяч шекелей. Стоимость 4,5-5-комнатных квартир увеличилась до 1,65 млн шекелей, а вот 5,5-6-комнатных, наоборот, снизилась до 1,78 млн.

Если брать в целом по Израилю, то цены на жилье в третьем квартале 2022 года в среднем поднялись на 13 процентов, по сравнению с показателем третьего квартала прошлого года. А число сделок упало на 23 процента.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле на рынке недвижимости наблюдается резкий спад. В октябре текущего года в стране было куплено 5100 квартир, а это на 65 процентов меньше, чем за аналогичный период 2021 года.