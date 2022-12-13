Самый низкий показатель за 20 лет: в Израиле упали продажи квартир

В Израиле на рынке недвижимости наблюдается резкий спад. В октябре текущего года в стране было куплено 5100 квартир, а это на 65 процентов меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Такие данные опубликованы в отчете главного экономиста министерства финансов.

В сентябре, к примеру, было продано на 36 процентов больше квартир (7900). Показатель октября этого года по продажам является самым низким за последние 20 лет. И падение коснулось не только нового жилья, со вторых рук в первый месяц осени было продано 3200 квартир, что на 64 процента меньше, по сравнению с 2021 годом.

Покупки квартир инвесторами упала еще больше: они купили в октябре всего 962 квартиры, что на 80 процентов меньше октября прошлого года.

«Курсор» писал ранее, что в СМИ выяснили стоимость самой дешевой и самой дорогой квартиры в Израиле. Самое дешевое жилье можно купить за 460 тысяч шекелей, оно имеет площадь 65 квадратных метров и расположено в Димоне.

Еще мы писали, что в городе Рамат-Ган планируют построить 83 400 единиц жилья, а это поспособствует увеличению населения жителей города в два раза.