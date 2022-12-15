Цены на недвижимость завершили рост на 20,3%, что стало самым высоким годовым приростом за десятилетие

Цены на квартиры выросли на 20,3% в этом году, что является самым высоким годовым приростом за десятилетие, согласно данным Центрального статистического бюро.

Об этом сообщает mako.

В период с августа по сентябрь зафиксировали увеличение на 1,2% со скоростью, аналогичной увеличению в ноябре. Инфляция также продолжает расти – индекс потребительских цен в прошлом месяце увеличился на 0,1%, годовой прирост составляет 5,3%.

Согласно прогнозу экономистов, после недавнего повышения процентных ставок ожидается замораживание цен на жилье, но это пока что не видно в данных индекса. Увеличение на 1,2% – результат сравнения цен сделок, совершенных в сентябре-октябре 2022 года, с ценами сделок, совершенных в августе-сентябре 2022 года

При сегментации изменения цен на квартиры по районам в сентябре-октябре 2022 г. по сравнению с месяцами август-сентябрь 2022 г. были зафиксированы следующие изменения цен: Иерусалим (-0,1%), Север (1,2%), Хайфа (1,1%). %), Центр (1,9%), Тель-Авив (1,1%) и Юг (1,6%).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сентябрем-октябрем 2022 г., по сравнению с сентябрем-октябрем 2021 г. рост цен зафиксирован во всех округах: Центральном (22,5%), Северном (22,5%), Тель-Авивском (19,9%), Хайфском (19,9%). %), Юг (18,7 %) и Иерусалим (16,6 %).

Индекс потребительских цен, как уже упоминалось, завершил годовой прирост (инфляцию) на 5,3% после роста на 0,1% в прошлом месяце. Это рекорд инфляции за 14 лет – в последний раз инфляция была на таком уровне в октябре 2008 года.

Заметный рост цен зафиксировали в разделах: жилье подорожало на 0,6%, содержание квартир – на 0,3%, продукты питания – на 0,2%. Заметное снижение цен было зафиксировано в разделах: свежие овощи и фрукты – на 4,3%, обувь – на 1,5%, мебель и бытовая техника – на 0,3%.

Повышение цен также зафиксировали в разделе аренды. Раздел аренды без государственной ренты увеличился на 0,5%. Следует отметить, что месячная арендная плата у арендаторов, продливших договор, была зафиксирована приростом около 4,2%. Для новых арендаторов (квартиры в выборке со сменой арендатора) зафиксирован рост примерно на 8,1%.

«Курсор» сообщал, что в октябре существенно упали продажи жилья.