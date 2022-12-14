Рекорд за последние 20 лет: в октябре существенно упали продажи жилья

Поскольку Израиль переживает жилищный кризис, который привел к замедлению рынка и резкому росту цен, правительство во вторник опубликовало данные, показывающие, что продажи жилья в октябре упали на ошеломляющие 65 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Было продано всего 5100 квартир, что стало самым медленным месяцем на рынке недвижимости с апреля 2020 года, когда вся страна находилась в застое из-за первоначальной блокировки COVID-19, и одним из самых медленных октябрей за последние 20 лет.
Главный экономист министерства Шира Гринберг также заявила, что исходные данные за ноябрь также указывают на резкое падение по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Если смотреть по населенным пунктам, продажи домов в октябре упали во всех населенных пунктах Израиля по сравнению с октябрем 2021 года, кроме Тверии, где рост составил 10%. Крайний спад особенно ощущался в Тель-Авиве, где покупки квартир упали на 84%.
Некоторое общее падение продаж жилья на 65% объясняется тем, что октябрь этого года, в отличие от октября 2021 года, включал в себя период нескольких последовательных еврейских праздников, во время которых рынок всегда замедляется. Кроме того, в октябре 2021 года наблюдался рост активности из-за объявления о повышении налога на покупку в следующем месяце.
Но даже по сравнению с сентябрем 2021 года, который включал период еврейских праздников, продажи в октябре 2022 года снизились на 36%. Цифры также представляют собой падение на 36% по сравнению с сентябрем 2022 года.
Ранее Курсор писал, что в Израиле резко снизились налоги на недвижимость.