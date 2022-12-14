Рекорд за последние 20 лет: в октябре существенно упали продажи жилья

Данные министерства финансов говорят, что 5100 покупок за месяц являются одними из самых низких показателей за любой октябрь за последние 20 лет.

Поскольку Израиль переживает жилищный кризис, который привел к замедлению рынка и резкому росту цен, правительство во вторник опубликовало данные, показывающие, что продажи жилья в октябре упали на ошеломляющие 65 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Было продано всего 5100 квартир, что стало самым медленным месяцем на рынке недвижимости с апреля 2020 года, когда вся страна находилась в застое из-за первоначальной блокировки COVID-19, и одним из самых медленных октябрей за последние 20 лет.

Главный экономист министерства Шира Гринберг также заявила, что исходные данные за ноябрь также указывают на резкое падение по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Если смотреть по населенным пунктам, продажи домов в октябре упали во всех населенных пунктах Израиля по сравнению с октябрем 2021 года, кроме Тверии, где рост составил 10%. Крайний спад особенно ощущался в Тель-Авиве, где покупки квартир упали на 84%.

Некоторое общее падение продаж жилья на 65% объясняется тем, что октябрь этого года, в отличие от октября 2021 года, включал в себя период нескольких последовательных еврейских праздников, во время которых рынок всегда замедляется. Кроме того, в октябре 2021 года наблюдался рост активности из-за объявления о повышении налога на покупку в следующем месяце.

Но даже по сравнению с сентябрем 2021 года, который включал период еврейских праздников, продажи в октябре 2022 года снизились на 36%. Цифры также представляют собой падение на 36% по сравнению с сентябрем 2022 года.

Ранее Курсор писал, что в Израиле резко снизились налоги на недвижимость.