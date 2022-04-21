Цены на жилье выросли на 15% по сравнению с прошлым годом — отчет

Цены на жилье росли в среднем на 1,2% каждый месяц с февраля 2021 года, при этом годовой прирост составил 17,7% в центральном Израиле, 16,4% в Иерусалиме, 14,5% в Тель-Авиве и 13,2% в Хайфе.

Цены на жилье в Израиле выросли на 15,2% в период с января по февраль 2021 года и за соответствующий период этого года, ознаменовав резкий 12-месячный рост на рынке жилья.

Об этом сказано в отчете Бюро статистики (CBS).

Министр финансов Авигдор Либерман заявил в декабре, что цены на жилье «снизятся» к концу 2022 года и что, по его мнению, израильтяне могут даже столкнуться с падением цен в ближайшие годы. Возмущение по поводу стремительного роста стоимости жилья и роста стоимости жизни растет по всей стране.

Согласно отчету CBS, цены на совершенно новые квартиры выросли на 17,8% в январе и феврале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, поднявшись чуть более чем на 5% только с декабря 2021 года. Спрос был самым высоким в Тель-Авиве, Бат-Яме, Иерусалиме, Ашкелоне, Нетании и Ришон ле-Ционе.

В то же время идет больше жилищного строительства. CBS подсчитала в отдельном отчете ранее в этом месяце, что в 2021 году началось строительство 63 300 новых квартир, почти четверть из них в Тель-Авиве, и около четверти в центральном Израиле.

По данным того же CBS, также в 2021 году разрешения на строительство были выданы более чем для 76 000 единиц жилья.

Правительство выдвинуло амбициозный план жилищного строительства на 2022–2025 годы с прицелом на стабилизацию цен. В плане была поставлена ​​цель начать строительство 280 000 домов в течение следующих четырех лет — значительно больше, чем в последние годы — продвинуть планы по строительству еще 500 000 единиц жилья, опубликовать тендеры на строительство 300 000 домов на государственной земле и провести 180 000 успешных таких тендеров.

Правительство также обязалось продать около 30 000 единиц доступного жилья в рамках лотерейных систем для новых покупателей в 2022 году, причем первые 10 000 находятся в стадии реализации в рамках новой схемы «Целевой цены» (Mehir Matara).

Курсор писал ранее, что правительство даст средства на обновление городов еще на один год.