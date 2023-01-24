Туристов, въезжающих в Израиль, может ждать нововведение: что готовят в минфине

В настоящее время туристы, въезжающие в Израиль, освобождены от уплаты НДС за проживание в отелях, аренду автомобилей и т. д., однако это может измениться.

Минфин желает отменить освобождение от НДС, которым пользуются туристы, въезжающие в Израиль.

Об этом пишет Calcalist.

Сегодня туристы, въезжающие в Израиль, освобождаются от уплаты НДС за различные услуги: проживание в отелях, аренду автомобиля или госпитализацию. Теперь минфин хочет отменить это.

Дополнительный доход в государственную казну от отмены освобождения в этом году может составить примерно 700 миллионов шекелей.

Сторонники освобождения туристов от уплаты НДС заявляют, что это стимулирует туристов посещать Израиль. Однако анализ, проведенный минфином, показывает, что ожидаемый ущерб объему въездного туризма от отмены НДС будет весьма незначительным и составит всего около 1,6%. В министерстве утверждают, что спрос туристов на туристические услуги в Израиле не сильно реагирует на изменение цен.

Например, отмечается, что укрепление шекеля по отношению к евро не привело к уменьшению числа туристов.

Ожидается, что отельеры будут решительно выступать против такого нововведения.

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