Турция и Израиль объявят о возобновлении отношений — СМИ

Турция и Израиль вскоре объявят о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств, сообщает Channel 12 News, пишет 7Israel National News.

В сообщении добавлено, что объявление может быть сделано уже сегодня, 17 августа. В рамках нормализации отношений планируется открытие посольств в Тель-Авиве и Анкаре.

В прошлом месяце Турция и Израиль договорились работать над улучшением своих натянутых отношений после редкого телефонного разговора между их президентами. В ходе этого телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил новому президенту Израиля Ицхаку Герцогу, чтобы поздравить его со вступлением в должность.

Хотя у Израиля и Турции есть дипломатические отношения, в последние годы эти отношения были натянутыми, поскольку Эрдоган, который является активным сторонником прав палестинских арабов, часто критиковал Израиль.

Две страны подписали всеобъемлющее соглашение о примирении в 2016 году, положив конец шестилетнему дипломатическому противостоянию после ожесточенного столкновения между израильскими солдатами и исламистскими радикалами на корабле, пытавшемся прорвать блокаду Газы.

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Попытка похищения израильского дипломата в Турции: новые подробности. СМИ Турции раскрыли имя израильского чиновника, которого пытались похитить иранские агенты.

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