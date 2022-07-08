В Турции рассказали, кто руководил иранскими террористами в Стамбуле

По информации турецких спецслужб, террористы уже внимательно осмотрели отель, где остановились израильтяне, намеченные для ликвидации, и сделали фотографии внутри отеля для подготовки к операции.

В прошлом месяце в Стамбуле арестовали членов иранской террористической ячейки, которые планировали нападения на израильтян.

И вот местные СМИ сообщили, что боевики на самом деле не имели прямого контакта с иранской разведкой, а курировались иранскими мафиозными группами. Главарь преступной организации проживает в Иране. Он общался с боевиками через WhatsApp.

При этом трое из шести задержанных боевиков заявили на допросах, что получали приказы от иранской разведки. Ее агенты проникли в Турцию с помощью поддельных паспортов.

Сообщается, что иранские террористы даже осмотрели отель, в котором заселились израильтяне, намеченные для ликвидации.

Отметим, что использование преступников – это методика КСИР при проведении терактов в разных странах.

Ранее наш сайт сообщал, что Иран добился «тревожного прогресса» в обогащении урана. В 74-страничном документе под названием «Противодействие региональной стратегии Ирана» Эяль Замир предупреждает, что поддерживаемые Тегераном ополченцы в Сирии присоединятся к «Хизбалле» в бою.

Кроме того, редакция Курсора писала, что журналисты выяснили, зачем Иран и Хизбалла атаковали израильскую вышку на Карише беспилотниками.

Еще напомним, что глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке дестабилизировать ситуацию в Сирии.