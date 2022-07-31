Тысячи людей на улицах Иерусалима: проходят похороны главы «Эда Харедит»

Иерусалим заполнился скорбящими ультраортодоксами, которые присоединились к похоронной процессии. Движение направлено в сторону Масличной горы.

Из-за проходящей похоронной процессии рава Ицхака Тувьи Вайса на улицах города образовались огромные столпотворения людей.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

На данный момент процессия проходит возле офиса «Эда Харедит» на площади Зупник. Далее она продолжится через Меа Шеарим в сторону арабской части города и кладбища на Масличной горе.

До сих пор не было отмечено серьезных нарушений порядка. Хотя отдельные радикалы пытаются словесно провоцировать полицию. Кроме того, неизвестные пробили шины автомобиля другого руководителя «Эда Харедит» – рава Моше Штернбуха.

Поступила информация, что часть ранее перекрытых улиц — Бар-Илан и Голда Меир — уже открыты для движения транспорта.

«Курсор» ранее сообщал о перекрытии дорог в Иерусалиме: пройдут похороны рава Ицхака Тувьи Вайса. Полиция сообщила об отмене движения по улицам Кикар а-Шаббат и проспекту Хаима Бар-Лева, также по мере движения похоронной процессии будут перекрываться улицы а-Невиим, Султан Сулейман и Дерех Йерихо.

Также мы информировали про попытку теракта под Бней-Браком: полиция озвучила вопиющие подробности. Шокирующие детали стали известны во время расследования нападения арабского террориста на еврея возле Гиват-Шмуэля. Преступник рассказал о своих мыслях и мотивах.