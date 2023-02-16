Тысячи людей пропустят работу: Израиль захлестнут новые протесты, озвучены даты

Организаторы демонстраций против судебной реформы объявили, что в следующий понедельник они проведут еще одну демонстрацию у Кнессета и что тысячи людей пропустят работу в знак протеста против голосования по законам, связанным с реформой, которую планируют провести в Кнессете в это время.

В заявлении организаторов протеста в среду говорится, что «Левин и Ротман продолжают спешить с законодательством, которое превратит Израиль в диктатуру. Мы повторяем наш призыв к лидерам оппозиции не вступать в какие-либо обсуждения, пока все законодательные процессы не будут полностью отозваны».