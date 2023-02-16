Тысячи людей пропустят работу: Израиль захлестнут новые протесты, озвучены даты

Организаторы демонстраций против судебной реформы объявили, что в следующий понедельник они проведут еще одну демонстрацию у Кнессета и что тысячи людей пропустят работу в знак протеста против голосования по законам, связанным с реформой, которую планируют провести в Кнессете в это время.
В заявлении организаторов протеста в среду говорится, что «Левин и Ротман продолжают спешить с законодательством, которое превратит Израиль в диктатуру. Мы повторяем наш призыв к лидерам оппозиции не вступать в какие-либо обсуждения, пока все законодательные процессы не будут полностью отозваны».
В дополнение к этой демонстрации в понедельник и еще одной демонстрации в субботу вечером, сегодня в четверг также запланирована демонстрация возле резиденции премьер-министра на улице Азза в Иерусалиме.
«Галопируя к диктатуре, мы вынуждены расширять гражданское сопротивление государственному перевороту. Каждый гражданин должен бороться за Государство Израиль. Мы находимся в самый критический момент для Государства», — заявили организаторы демонстрации.
Напомним, что вчера в среду коалиция объявила об отмене запланированного голосования по ключевому элементу плана судебной реформы правительства Нетаниягу.
Коалиция также отменила запланированное на среду голосование по закону, позволяющему бывшему министру внутренних дел Арье Дери вернуться в правительство.
Председатель коалиции Офир Кац (Ликуд) заявил, что решение отменить запланированные голосования было принято в ответ на просьбу президента Ицхака Герцога, чтобы укрепить добрые отношения между коалицией и оппозицией и в надежде облегчить переговоры о компромиссе.
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