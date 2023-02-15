Коалиция отменила голосование по ключевому законопроекту в пакете судебной реформы

Коалиция объявила сегодня днем, что запланированное голосование по ключевому элементу плана судебной реформы правительства Биньямина Нетаниягу было отменено.

После дебатов в начале этой недели в Комитете Кнессета по Конституции, закону и правосудию, пленум Кнессета должен был проголосовать в среду по пункту об отмене, поправке к Основному закону страны, которая прямо уполномочивает Кнессет налагать вето на решения Верховного суда, отменяющие законы Кнессета.

Об этом сообщает INN.

Законопроект, один из самых противоречивых в пакете судебной реформы, направлен на сдерживание судебной активности со стороны высшего суда, хотя некоторые правые критики, такие как адвокат Йорам Шефтель, утверждали, что без конституции БАГАЦ не имеет права отменить законы Кнессета. Они утверждают, что пункт о приоритете фактически предоставляет Верховному суду право на судебный пересмотр законов Кнессета.

В дополнение к законопроекту об отмене пункта коалиция также отменила запланированное на сегодня голосование по закону, позволяющему бывшему министру внутренних дел Арье Дери вернуться в правительство после того, как БАГАЦ отменил его назначение в прошлом месяце.

Председатель коалиции Офир Кац (Ликуд) заявил, что решение отменить запланированные голосования было принято в ответ на просьбу президента Ицхака Герцога, чтобы укрепить добрые отношения между коалицией и оппозицией и в надежде облегчить переговоры о компромиссе.

Однако авторы плана судебной реформы — председатель Комитета по конституции, праву и правосудию, депутат Кнессета Симха Ротман (Религиозно-сионистская партия) и министр юстиции Ярив Левин (Ликуд) отрицали, что отмена голосования в среду представляла собой уступку депутатам от оппозиции в плане судебной реформы.

«Законы, снятые с сегодняшнего дня, не имеют отношения к плану судебной реформы, которым занимается Конституционный комитет. Они были сняты на основании решений составивших их депутатов. Принятие плана судебной реформы будет продолжено без промедления. Конституционный комитет продолжит работу, как и планировалось, в воскресенье. В следующий понедельник законопроект, одобренный комитетом, будет вынесен на первое голосование [на пленуме Кнессета], как и планировалось», — заявили в коалиции.

Лидер оппозиции Яир Лапид назвал отмену голосования победой: «Каждый человек, который покинул свой дом, чтобы провести демонстрацию с флагом и плакатом, может сказать себе, что мы боролись вместе, и нам удалось отсрочить этот законопроект, который сокрушит демократию, и который не будет вынесен сегодня на голосование на пленуме Кнессета».

Ранее Курсор писал, что Герцог встретился с Ротманом, Лапидом и Ганцем. Президент Ицхак Герцог продолжает свои усилия по достижению компромисса в отношении судебной реформы, инициированной министром юстиции Яривом Левиным.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне».

Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала, что Смотрич высказался о протестующих против судебной реформы. По словам министра финансов, он «не готов жить в стране со слабой системой правосудия».