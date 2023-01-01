Тысячи штрафов и сотни повесток в суд: полиция отчиталась о новогодней ночи

Из правонарушителей лишь 183 управляли транспортным средством, находясь под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

За предновогодние сутки (31 декабря) и ночные часы 1 января дорожная полиция выписала водителям в общей сложности 3272 штрафа.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Отмечается, что из правонарушителей лишь 183 управляли транспортным средством, находясь под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

«Наибольшее число штрафов традиционно выдано за нарушение скоростного режима – 942. Мало кто из водителей соблюдает ограничения, особенно в городской черте и на нескоростных междугородних шоссе, поэтому полицейским остается только встать на обочине – и улов, прямо пропорциональный проведенному за радаром времени, обеспечен», — пишет издание.

Согласно сообщению, еще 464 штрафа выписано за пользование мобильным телефоном во время вождения. Как отмечают в полиции, это нарушение существенно повышает вероятность ДТП. Вместе с тем, время поездки зачастую велико, а среднестатистический израильтянин вряд ли способен провести более десяти минут без мобильного телефона.

«Прежде всего это касается чтения текстовых сообщений, которые в последние годы практически заменили голосовое телефонное общение. Поэтому данное нарушение тоже из разряда «гарантированных» для сотрудника полиции, который будет ездить на автомобиле с гражданскими номерами или на мотоцикле и заглядывать в окна соседних автомобилей», — говорится в материале.

Также 125 штрафов выписаны водителям грузовых автомобилей за нарушения, характерные для этого вида транспорта, 94 – «двухколесникам», у которых тоже имеются типичные нарушения ПДД (езда по тротуару, без шлема, выезд за пешеходный переход на красный свет) и т. п.

Кроме того, 364 водителя заодно лишены прав на 30 дней за серьезные нарушения ПДД (сотрудники полиции имеют право делать это в административном порядке, без решения суда), у 230 автомобилей на такой же срок аннулирован техпаспорт (тоже в административном порядке).

Кроме проверок на дорогах, сотрудники полиции работали в общественных местах, на центральных улицах и площадях, следя за порядком. Особое внимание уделялось продаже спиртного несовершеннолетним. Несколько десятков увеселительных заведений были оштрафованы за это нарушение, а незаконно проданное спиртное — конфисковано.

Как сообщал Курсор, в полиции Израиля объявили о распродаже престижных марок автомобилей, которые били конфискованы во время рейдов.

Также Курсор писал о том, что израильская полиция ужесточит наказания за «драки на дорогах».