«Это террористы»: Яир Нетаниягу выступил с жестким заявлением

Яир Нетаниягу: «Они не протестующие и даже не анархисты. Они террористы».

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, зашел в Twitter, чтобы выразить свое отвращение к поведению протестующих в Тель-Авиве после инцидента с его матерью Сарой в парикмахерской.

На место вызвали полицию, чтобы эвакуировать жену премьер-министра; в конечном итоге для обеспечения ее безопасного прохода из парикмахерской потребовались сотни офицеров.

«Если бы правые протестующие сделали что-то подобное с женой [лидера оппозиции Яира] Лапида, или [бывшего премьер-министра] Эхуда Барака, или [бывшего премьер-министра Нафтали] Беннета, когда они были премьер-министрами, полиция затащила бы их истекающих кровью с тротуара прямо в полицию или в комнаты для допросов Шин Бет», — написал Нетаниягу-младший, добавив: «А судья и прокуратура продлили бы срок их содержания под стражей до 2040 года».

«Это были не протестующие, — написал он в более позднем твите. — Они даже не анархисты. Они террористы! Здесь возникло жестокое подпольное движение, финансируемое злыми и преступными миллиардерами. Это Внутренний Терроризм. Даже если это займет время, в конце концов, они будут привлечены к ответственности за все их преступления, совершенные в период с 2016 по 2023 год».

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