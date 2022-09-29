У израильских мужчин высокие показатели выживаемости от рака простаты, – минздрав

При относительно высоком уровне заболеваемости смертность очень низкая. Израиль занимает 143 позицию по негативной динамике в мире.

Соответствующую статистку опубликовали в ведомстве 29 сентября.

Это указывает на высокий уровень выживаемости благодаря опыту системы здравоохранения. Диагностика и лечение проводятся с применением новых технологий.

В 2019 году (когда были доступны последние данные Реестра рака) у 2493 мужчин был диагностирован инвазивный рак простаты, из которых 2355 были евреями (94,5%) и 138 арабами (5,55%). По состоянию на конец того же года в Израиле проживало 10 725 пациентов с раком простаты, у которых был диагностирован в период с 2015 по 2019 год и которые выздоровели или все еще борются с болезнью. Из них 10 123 еврея и 602 араба. По состоянию на 2015 год заболеваемость стабильна, роста заболеваемости этой злокачественной опухолью не наблюдается.

Основными факторами риска заболевания являются возраст, семейный анамнез заболевания и определенные генетические мутации. Другими возможными факторами риска, которые до сих пор остаются спорными, являются ожирение, курение табака, увеличение и воспаление железы. Мужчины с семейной историей рака предстательной железы, молочной железы, яичников, толстой кишки или поджелудочной железы могут подвергаться повышенному риску рака предстательной железы. Унаследованные мутации генов BRCA1 или BRCA2 повышают риск развития рака молочной железы, яичников и простаты в некоторых семьях. Исследования показывают, что может существовать связь между диетой и причиной или профилактикой рака предстательной железы.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые назвали, какие напитки могут спровоцировать рак. По их мнению, чашечка горячего чая или кофе, особенно ранним утром, может обернуться крайне опасными последствиями.