У израильского араба вымогают деньги из выигрыша в лотерее, в которой он не участвовал

Позавчерашний выигрыш был самым большим в истории израильского государственного тотализатора. На руки победитель получит 49,6 из 80 млн шекелей. Везунчик остался анонимным, но в соцсетях начала распространяться ложная информация о том, что деньги выиграл араб из Нижней Галилеи.

Израильский араб Ахмед Фахми Насер, который проживает в поселке Туран в Нижней Галилее, сообщил, что ему угрожают и пытаются выманить у него деньги. Все дело в том, что в сети распространился слух, будто бы именно он выиграл в лотерею 80 миллионов шекелей.

Об этом сообщает israelinfo.

На самом деле деньги, как сообщается, выиграл некий 30-летний мужчина из центрального региона Израиля.

Что же касается Ахмеда Фахми Насера, то он дал интервью радио 103FM, в котором рассказал о том, что с ним начали связываться родственники, которые были уверенны, что повезло именно ему.

После этого сразу же последовали угрозы и вымогательства от незнакомцев в интернете. Неизвестные также начали названивать ему, хотя Ахмед даже не принимал участие в лотерее.

Ранее Курсор сообщал, что израильтянин выиграл в лотерею 80 миллионов шекелей. Это самый крупный выигрыш за всю историю. Предыдущий рекорд был установлен еще в мае 2021 года. Тогда женщина с юга Израиля выиграла 76 миллионов шекелей.

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