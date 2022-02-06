Израильтянин выиграл в лотерею 80 миллионов шекелей

Прошедшей ночью в Израиле был поставлен новый рекорд выигрыша в лотерею «Лото». Так, мужчина, чье имя решили не называть, выиграл 80 миллионов шекелей. Это самый крупный выигрыш за всю историю.
Предыдущий рекорд был установлен еще в мае 2021 года. Тогда женщина с юга Израиля выиграла 76 миллионов шекелей.
Что касается общего призового фонда, то он в этот раз составил 97 миллионов и 8 523 шекеля.
В обычной лотерее никто не выиграл первый приз, который составлял 40 миллионов шекелей.
Ранее Курсор сообщал, что Израиль принимает участие в крупных военно-морских учениях США на Ближнем Востоке.
Кроме того, мы писали, что израильский астронавт отправится в космос, чтобы испытать десятки технологий. Израильский астронавт Эйтан Стиббе отправляется в международную миссию на борт SpaceX Dragon в конце марта, где он испытает десятки израильских технологий.
Еще напомним, что стало известно, кто представить Израиль на Евровидении в 2022 году.
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