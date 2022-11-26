Ученые создали универсальную антигриппозную вакцину

Ученые заявили, что создали универсальную вакцину от всех 20 разновидностей гриппа на основе той же технологии мРНК (MRNA), которая успешно применяется в прививках от коронавируса.
Об этом пишет ВВС.
Разработчики препарата объяснили, что все ныне существующие вакцины требуют постоянного обновления, чтобы успевать за мутациями вирусов, и едва ли смогут предложить такую же надежную защиту.
Пока новая вакцина была испытана лишь на лабораторных животных, впереди — клинические испытания на людях. Однако по мнению экспертов, универсальная вакцина может появиться в медучреждениях уже в 2024 году.
ВВС рассказало, что вакцина состоит из двух доз, использует ту же технологию матрицы РНК (mRNA), которую применили компании Pfizer, BioNTech и Moderna при разработке прививок от ковида.
мРНК — это молекула, в которой содержится инструкция для клетки по производству антител с помощью ее собственных внутренних механизмов. Чтобы успешно попасть в клетку и не разрушить ее, мРНК путешествует в защитной оболочке, которую называют липидной наночастицей, — объясняется в статье.
При этом, как подчеркивают создатели вакцины, она не обещает раз и навсегда покончить с сезонным гриппом, но может существенно облегчить работу медикам, которые каждый год вынуждены менять формулу прививки.
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