Ученые создали универсальную антигриппозную вакцину

Все ныне существующие вакцины требуют постоянного обновления, чтобы успевать за мутациями вирусов.

Ученые заявили, что создали универсальную вакцину от всех 20 разновидностей гриппа на основе той же технологии мРНК (MRNA), которая успешно применяется в прививках от коронавируса.

Об этом пишет ВВС.

Разработчики препарата объяснили, что все ныне существующие вакцины требуют постоянного обновления, чтобы успевать за мутациями вирусов, и едва ли смогут предложить такую же надежную защиту.

Пока новая вакцина была испытана лишь на лабораторных животных, впереди — клинические испытания на людях. Однако по мнению экспертов, универсальная вакцина может появиться в медучреждениях уже в 2024 году.

ВВС рассказало, что вакцина состоит из двух доз, использует ту же технологию матрицы РНК (mRNA), которую применили компании Pfizer, BioNTech и Moderna при разработке прививок от ковида.

мРНК — это молекула, в которой содержится инструкция для клетки по производству антител с помощью ее собственных внутренних механизмов. Чтобы успешно попасть в клетку и не разрушить ее, мРНК путешествует в защитной оболочке, которую называют липидной наночастицей, — объясняется в статье.

При этом, как подчеркивают создатели вакцины, она не обещает раз и навсегда покончить с сезонным гриппом, но может существенно облегчить работу медикам, которые каждый год вынуждены менять формулу прививки.

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