У израильтянина сняли космическую сумму за коробку помидоров черри

У израильтянина Йешуа Гортлера в супермаркете «Супер Йуда» в Тель-Авиве сняли с банковской карты сумму в размере 12 656 шекелей за коробку помидоров черри.

Об этом сообщает издание ice.co.il.

По словам клиента, он приобрел 636 грамм продукта, оформив заказ онлайн. Но при его регистрации на сайте компании кассир сделал ошибку, повлекшую неточности в подсчетах его стоимости. Супермаркет снял с его банковской карты деньги за 636 килограмм помидоров вместо 636 грамм.

Покупатель отметил, что конечно ему не доставили такое большое количество помидоров, хотя на мгновение было забавно представить бедного курьера на велосипеде, везущего более полутонны черри.

Позже представители супермаркета прислали израильтянину извинения за ошибку, возникшую в результате опечатки сотрудника. Ему немедленно вернули снятую сумму.

«Курсор» писал ранее, что в Ришон ле-Ционе на улице Ноаха Мозеса открылся новый филиал Wolt Market, где израильтяне могут приобрести свежие фрукты, овощи, мясо, средства гигиены и другую продукцию.

Еще мы писали, что в Тель-Авиве крупная торговая сеть «Шуферсаль» открыла первый автоматический супермаркет, где покупатели могут спокойно брать из полок нужные продукты и идти домой, не расплачиваясь при выходе.