В Израиле открылся еще один супермаркет Wolt

Новый Wolt Market будет работать каждый день с восьми утра до полуночи. Посетителям предлагают широкий выбор продуктов.

В воскресенье, 2 октября, в Ришон ле-Ционе на улице Ноаха Мозеса открылся новый филиал Wolt Market, где израильтяне могут приобрести свежие фрукты, овощи, мясо, средства гигиены и другую продукцию.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Магазин будет работать ежедневно с восьми утра до полуночи. Покупателям предлагают большой ассортимент товаров. Доставка будет осуществляться в Холон, Бат-Ям, а также центральные и западные районы Ришон ле-Циона. Ее стоимость будет составлять от 10 до 20 шекелей, что ниже, чем в других торговых сетях.

Но при желании заказанные заранее товары можно забрать самовывозом. До конца года сеть хочет открыть еще больше новых филиалов.

«Курсор» писал ранее, что 8 сентября, в Тель-Авиве крупная торговая сеть «Шуферсаль» открывает первый автоматический супермаркет, где покупатели могут спокойно брать из полок нужные продукты и идти домой, не расплачиваясь при выходе.

Еще мы писали, что руководство сети супермаркетов «Шуферсаль» из-за падения прибыли планирует уволить около 100 из 600 сотрудников своего главного офиса после осенних праздников, а также возможно закрытие некоторых магазинов и применение иных мер.

Напомним, что в следующем году в Израиле открыть свои первые магазины собирается крупная голландская сеть SPAR Internationa. Они будут работать в нескольких форматах.