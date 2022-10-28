У Израиля есть ряд причин не предоставлять Украине «Железный купол» – Фонд защиты демократий

По словам Брэдли Боумена, у Иерусалима есть все причины дальше отказывать Киеву в противовоздушной обороне, пока все риски для собственного населения не будут преодолены.

Старший директор Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий (FDD) и советник по национальной безопасности в Сенате США Брэдли Боумен объяснил, почему Израиль не спешит делиться с Украиной своей системой ПВО.

Как пишет tyzhden.ua, после того, как стало очевидно, что НАТО не намерено закрывать небо, дипломаты начали широко продвигать тему поддержки Украины средствами противовоздушной обороны. Недавно Украина в очередной раз обратилась в Израиль с просьбой предоставить «Железный купол». Отказ вызвал возмущение Киева и ряда его союзников.

«Впрочем, Брэдли Боумен считает, что Израиль также находится в критическом положении из-за постоянной опасности обстрелов со стороны ХАМАС. Поэтому у страны есть все причины дальше отказывать Киеву в противовоздушной обороне, пока все риски для собственного населения не будут преодолены», — пишет издание.

Боумен подчеркивает, что поддержка Украины – это не благотворительность, а необходимая инвестиция, ведь амбиции Кремля будут простираться дальше в Европу или даже на другие континенты.

В то же время критику Израиля со стороны США Боумен считает неуместной. Ведь прежде, чем навязывать стандарты другим странам, стоит спросить, почему Вашингтон сам не придерживается их.

«Прежде чем лицемерно показывать пальцем на Израиль за то, что он не предоставил Украине «Железный купол», можно сначала подумать, почему сами Соединенные Штаты не предоставили Украине систему противовоздушной и противоракетной обороны Patriot», — говорит Боумен.

Как сообщал Курсор, Израиль готов поставлять Украине нелетальное оружие. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог во время визита в США. По его словам, существуют ограничения, не позволяющие поставлять Украине определенные системы ПВО.

Также Курсор сообщал, что Украина получила израильские системы для перехвата дронов.

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