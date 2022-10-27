Израиль будет поставлять Украине нелетальное оружие: подробности

Президент Герцог не согласен с критикой позиции Иерусалима по поставкам оружия Киеву.

Израиль готов поставлять Украине нелетальное оружие.

Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог во время визита в США, информирует ВВС.

По его словам, существуют ограничения, не позволяющие поставлять Украине определенные системы ПВО.

«Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать», — заявил Герцог, заверив, что «везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь».

Герцог не согласился с критикой позиции Израиля по поставкам оружия, отметив, что США и Европа также отказались предоставить Киеву определенные виды военного оборудования.

Президент Израиля не уточнил, какое нелетальное оружие страна поставит Украине, при этом отметил, что Иерусалим «анализирует ситуацию с использованием россией беспилотников иранского производства».

Как сообщал Курсор, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его страна стала более активно сотрудничать с Израилем после того, как появились неопровержимые доказательства использования рф в войне против Украины иранских дронов-камикадзе.

Украинский лидер рассказал об этом во время совместного брифинга с президентом африканского государства Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало 26 октября, в среду. Зеленский заявил, что армия россии использовала уже более 400 дронов-камикадзе иранского производства в Украине.

По его словам, сотрудничество началось несколько дней назад и касалось предоставления разведывательных данных об иранских дронах израильской стороной украинским специалистам. Зеленский считает, что это «начало пути сотрудничества с Израилем».

Также «Курсор» сообщал, что Украина получила израильские системы для перехвата дронов.

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