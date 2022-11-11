Реувен Ривлин предупредил о «больших опасностях для Израиля» после выборов в Кнессет

Бывший президент Израиля нарушил молчание после выборов, заявив, что страна столкнется с «большими опасностями» из-за внутренних разногласий.

Бывший президент Израиля Реувен Ривлин сделал на этой неделе редкое заявление об израильской политике, выразив глубокую обеспокоенность тем, что новое правительство может усугубить политическую поляризацию.

Выступая за ужином после своего выступления на гала-мероприятии, организованном Всемирным еврейским конгрессом в эту среду, Ривлин сказал присутствующим, что он опасается «больших опасностей для Израиля» после выборов в Кнессет на прошлой неделе, в результате которых право-религиозный блок готов сформировать узкоправое правительство.

Когда Ривлина, бывшего депутата от «Ликуда» и давнего соперника лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, попросили прояснить свои комментарии, он сказал, что, хотя выборы были решающими и избиратели явно дали мандат новому правительству, он опасается, что новое правительство может усугубить политические разногласия в Израиле, сообщила в пятницу газета «Едиот Ахронот».

Позже офис Ривлина выступил с заявлением, в котором подтвердил, что бывший президент обеспокоен растущей поляризацией в Израиле.

«Десятый президент действительно считает, что разногласия представляют большую опасность для Государства Израиль», — заявили в офисе Ривлина.

Ранее Курсор писал, что президент Герцог обвинил Хадаш-Тааль в поддержке террористов.