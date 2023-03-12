В Ликуде публично выдвинули обвинения в адрес Герцога: в чем причина

Министр «Ликуда» сказал, что Герцог откровенно поддерживает левых в судебной реформе.

Министр связи Шломо Кархи в субботу вечером обвинил Ицхака Герцога в том, что он выступил против плана правительства по кардинальной реформе судебной системы, заявив, что президент, который традиционно избегает вникать в политические вопросы, теперь твердо поддерживает оппозицию.

Кархи опубликовал комментарии после того, как Герцог выступил с телеобращением к нации, в котором призвал правительство прекратить законодательную агрессию и вместо этого вести диалог с оппозиционными партиями для достижения компромисса.

В длинном посте в Твиттере Кархи, член партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пообещал, что закон, ключевые части которого должны быть вынесены на голосование в Кнессете на этой неделе, будет принят.

«Даже президент страны, который уже откровенно примкнул к левым, не сможет объявить амнистию для корневого лечения, в котором нуждается правовая система и правоохранительные органы Израиля», — написал Кархи.

«Мы открыты для переговоров, — добавил он. — Можно немного изменить, немного пойти на компромисс, но в главном — ни в коем случае».

«Очень скоро мы примем первые части правовой реформы перед каникулами в Кнессете, и мы еще на шаг приблизим Израиль к истинной демократии», — сказал он. Нынешняя сессия парламента должна завершиться в начале следующего месяца.

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Кроме того, бывший генпрокурор и экс-сторонник Нетаниягу выступил с предупреждением касаемо судебных реформ.