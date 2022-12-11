У Нетаниягу остались сутки для определения с кандидатурой спикера Кнессета

Называются две возможные кандидатуры на пост спикера Кнессета, а до голосования по замене Мики Леви остался всего один день.

У назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу есть последний день, чтобы назвать кандидатуру спикера Кнессета до завтрашнего голосования.

Об этом сообщает inn.

Двумя возможными кандидатами, которые могут заменить Мики Леви на посту спикера, являются депутаты от Ликуда Амир Охана и Дуди Амсалем.

Представители Ликуда сообщают, что Нетаниягу также рассматривает вопрос о назначении Амсалема на должность министра юстиции, как он требовал сразу после выборов.

Сейчас повышаются шансы депутата Исраэля Каца на получение должности в министерстве иностранных дель. Источники, близкие к Нетаниягу, подтвердили, что премьер-министр собирается назначить бывшего посла Израиля в США Рона Дермера на высокопоставленную дипломатическую должность и сделать его членом кабинета политической безопасности. Дермер будет исполнять обязанности министра с особыми обязанностями, что сделает его ответственным за Совет национальной безопасности.

Среди членов партии Ликуд растет недовольство тем, что Нетаниягу не сообщил им, какую должность они получат в следующем правительстве. Пока известно, что три женщины точно получат министерские должности: Мири Регев, Гила Гамлиэль и Идит Сильман.

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