У Нетаниягу осталось семь дней до окончания мандата на формирование правительства

У назначенного премьер-министра осталась неделя до истечения срока полномочий. Ожидается, что Нетаниягу запросит продление у президента.

Об этом сообщает Mako.

Ликуд почти закончил сбор подписей для замены спикера Кнессета. Кроме иудаизма Торы предложение подписали все партнеры по коалиции. После того как действующий спикер Кнессета Мики Леви объявил, что не намерен оттягивать назначение, ожидается, что временный председатель как можно быстрее внесет законодательные поправки, требуемые партнерами по коалиции.

Наиболее важной из многих законодательных поправок является поправка к статье 6 «Основного закона: Правительство», которая позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в назначенном правительстве. Запрос о внесении изменений в закон уже подал депутат Моше Арбель.

Ликуд на данный момент подписал коалиционные соглашения с «Религиозным сионизмом», «Оцма Иегудит» и Ноам. По соглашению с партией Ноам, депутат Кнессета Ави Маоз будет назначен министром в канцелярии премьер-министра и будет ответственным за отдел внешних программ и продвижения партнерских отношений в министерстве образования. Это подразделение, полномочия которого позволяют добавлять дополнительные материалы в школах помимо обычных учебных программ. Назначение уже вызвало бурю протестов и рискует привести к многочисленным конфликтам.

В соглашении с религиозной сионистской партией написано, что партия по очереди возьмет на себя министерство финансов, министерство иммиграции и абсорбции и министерство национальных миссий. Кроме того, министр от партии будет также выполнять функции министра в министерстве обороны, которое отвечает за урегулирование в Иудее и Самарии. Депутат от религиозного сионизма будет исполнять обязанности заместителя министра в должности председателя Комитета по конституции, закону, правосудию и религиозным службам, который, как ожидается, возглавит реформу правовой системы в Кнессете и председателем Комитета по реформам.

В рамках соглашения с «Оцма Иегудит» Бен-Гвир будет назначен министром внутренней безопасности с расширенными полномочиями. Кроме того, «Оцма Иегудит» получит портфель министерства Негева и Галилеи, а также должности министра наследия, заместителя министра экономики, председателя Комитета внутренней безопасности и председателя Комитета Фонда Израиля по очереди.

Пока не подписаны соглашения с ультраортодоксальными партиями — ШАС и Иудаизм Тора.

Ранее Курсор писал, что президент Герцог вылетел в Бахрейн.

Напомним, наш сайт сообщал, что Нетаниягу и Бен-Гвир поссорились во время очередной встречи.