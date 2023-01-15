У побережья Египта обнаружены огромные залежи природного газа — Chevron

Американский энергетический гигант Chevron, который управляет израильскими газовыми месторождениями Тамар и Левиафан у побережья Средиземного моря, объявил в воскресенье об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта.
Об этом сообщает The Times of Israel.
В компании отметили, что «воодушевлены» этим открытием.
«Восточное Средиземноморье обладает богатыми энергетическими ресурсами, и их разработка стимулирует стратегическое сотрудничество в регионе», — сказали в Chevron.
Новое газовое месторождение находится на разведочной скважине Наргис-1, которая является частью концессии египетской морской зоны Наргис площадью 1800 квадратных километров. Chevron с 45-процентной рабочей долей является оператором концессии. В декабре издание Middle East Economic Survey сообщило, что объем новой скважины составляет 3,5 триллиона кубических футов газа.
«Скважина Nargis-1 обнаружила около 200 чистых футов (61 м) газоносных песчаников миоценового и олигоценового возраста и была пробурена на глубине 1014 футов (309 м) буровым судном Stena Forth», — говорится в заявлении Chevron.
Это заявление было сделано в то время, когда Chevron стремилась изучить дополнительные маршруты для продажи газа из восточного Средиземноморья, а Египет и Израиль прилагали усилия, чтобы стать энергетическим центром в регионе.
Как сообщал Курсор, месторождение «голубого топливса» на шельфе Газы является главной темой для переговоров между Израилем, Египтом и палестинской администрацией. Дискуссии якобы идут при содействии и посредничестве США и ЕС.
Источники, вовлеченные в этот вопрос, сообщили, что Израиль положительно относится к этому процессу. Так, ресурсы могут помочь снабжать электростанцию в Газе природным газом и получать доход для палестинской администрации.
В рамках своего внимания к региональной добыче газа и в качестве посредника между Израилем, палестинской администрацией и ХАМАСом Египет рассматривает развитие морского месторождения как положительный шаг. Египетский источник сообщил, что такой шаг уменьшит зависимость от импортного дизельного топлива и обеспечит тысячи рабочих мест для жителей Газы.
Также Курсор информировал о том, что в то время как Израиль и Ливан пытались разрешить спор, связанный с морскими газовыми месторождениями, Египет работал с израильскими и палестинскими официальными лицами, чтобы разблокировать добычу природного газа у побережья Газы.