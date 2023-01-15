У побережья Египта обнаружены огромные залежи природного газа — Chevron

Восточное Средиземноморье обладает богатыми энергетическими ресурсами, и их разработка стимулирует стратегическое сотрудничество в регионе.

Американский энергетический гигант Chevron, который управляет израильскими газовыми месторождениями Тамар и Левиафан у побережья Средиземного моря, объявил в воскресенье об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В компании отметили, что «воодушевлены» этим открытием.

«Восточное Средиземноморье обладает богатыми энергетическими ресурсами, и их разработка стимулирует стратегическое сотрудничество в регионе», — сказали в Chevron.

Новое газовое месторождение находится на разведочной скважине Наргис-1, которая является частью концессии египетской морской зоны Наргис площадью 1800 квадратных километров. Chevron с 45-процентной рабочей долей является оператором концессии. В декабре издание Middle East Economic Survey сообщило, что объем новой скважины составляет 3,5 триллиона кубических футов газа.

«Скважина Nargis-1 обнаружила около 200 чистых футов (61 м) газоносных песчаников миоценового и олигоценового возраста и была пробурена на глубине 1014 футов (309 м) буровым судном Stena Forth», — говорится в заявлении Chevron.

Это заявление было сделано в то время, когда Chevron стремилась изучить дополнительные маршруты для продажи газа из восточного Средиземноморья, а Египет и Израиль прилагали усилия, чтобы стать энергетическим центром в регионе.

Как сообщал Курсор, месторождение «голубого топливса» на шельфе Газы является главной темой для переговоров между Израилем, Египтом и палестинской администрацией. Дискуссии якобы идут при содействии и посредничестве США и ЕС.