Египет пытается разблокировать добычу природного газа у побережья Газы

В то время как Израиль и Ливан пытались разрешить спор, связанный с морскими газовыми месторождениями, Египет работал с израильскими и палестинскими официальными лицами, чтобы разблокировать добычу природного газа у побережья Газы.

Спустя более двух десятилетий с начала разведки палестинская экономика может извлечь огромную выгоду из запасов природного газа, и палестинский чиновник заявил, что соглашение может быть неизбежным.

Баннеры с надписью «Наш газ — наше право» на арабском и английском языках появились в рыбацком порту Газы, призывая соседние Египет и Израиль возродить план разработки месторождений Марин 1 и 2 в Средиземном море.

Палестинская администрация (ПА) поручила энергетической компании British Gas провести разведку газа в этом районе еще в 1999 году.

Год спустя British Gas нашла Marine 1 примерно в 30 километрах (19 миль) от моря, а позже — Marine 2 меньшего размера, но в конце концов отказалась от контракта.

Проект был передан энергетическому гиганту Shell в 2016 году, но два года спустя он отказался от него из-за возражений Израиля и других споров.

С тех пор палестинцы искали инвесторов для проекта стоимостью 1,1 миллиарда долларов по добыче примерно 28 миллиардов кубометров (989 миллиардов кубических футов) природного газа.

Израиль на протяжении многих лет проводил спорадические переговоры с Палестинской администрацией, но ПА не осуществляла никакого контроля над Газой в течение последних полутора десятилетий.

Террористическая группировка ХАМАС вытеснила силы, лояльные ПА, с территории в 2007 году. Она также хотела бы получить долю от любых доходов от продажи газа.

ХАМАС и светское движение ФАТХ, которое доминирует в ПА, подписали вчера соглашение о примирении в своей последней попытке положить конец расколу, но остается неясным, принесет ли это соглашение больше плодов, чем его предшественники.

Египетский источник сообщил AFP, что Каир «поддерживает контакты со всеми сторонами, включая Израиль, для разработки и получения прибыли от газовых запасов Газы, что также поддержит палестинскую экономику».

Ранее Курсор писал, что ФАТХ и ХАМАС подписали новое соглашение о примирении и проведении выборов в ПА.