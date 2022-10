Убит высокопоставленный член террористической группировки Логово львов

Высокопоставленный член организованной палестинской террористической группы «Логово львов», был убит в воскресенье, 23 октября, в результате взрыва в городе Наблус на Иудее и Самарии.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Тамер Килани, высокопоставленный член группировки, которая заявила о ночных нападениях на израильские войска и мирных жителей в Наблусе, умер примерно в 1:30 ночи. Его убило взрывное устройство, прикрепленное к мотоциклу.

В заявлении «Логова львов» утверждалось, что бомбу заложили израильские силы, хотя другие источники предполагают, что это мог быть несчастный случай. Террористы пригрозили «болезненным ответом» и призвали общественность присутствовать на похоронах Килани.

«Мы скорбим о смерти одного из наших отважных воинов», – сказано в сообщении.

Видеозапись, предположительно показывающая взрыв, распространялась в социальных сетях, как и клип, якобы показывающий, как некий якобы израильтянин закладывает бомбу. Напряженность в районе Наблуса в последние недели обострилась, когда израильские военные установили кордон вокруг палестинского города, чтобы расправиться со Львиным логовом.

The militant group Lions den accused #Israel of assassinating one of its fighters by sticking an explosive device on a motorcycle parked off a road by what they claimed an “Israeli collaborator” near the old city of Nablus, video showed the explosion pic.twitter.com/J54gAgke73

— Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) October 23, 2022