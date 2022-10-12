У жителя Беэр-Шевы угнали джип за 400 тысяч шекелей: он нашел его в пещере

По словам полиции, угонщики на юге любят эту модель, поскольку на ней удобно перевозить контрабанду.

Житель Беэр-Шевы, который владеет джипом Wrangler Rubicon, рассказал, что посреди ночи его разбудил представитель компании «Итуран» и сообщил, что его автомобиль пытаются угнать.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

На джипе, стоимостью 400 тысяч шекелей, было установлено отслеживающее устройство, благодаря которому компания и узнала, что с транспортным средством происходит что-то неладное. Когда мужчина выглянул в окно, то увидел, что автомобиля уже нет.

К счастью полицейские благодаря отслеживающему устройству установили маршрут похитителей и спустя некоторое время обнаружили автомобиль припрятанным в пещере на территории бедуинской диаспоры.

По словам полиции, угонщики на юге любят эту модель, поскольку на ней удобно перевозить контрабанду оружия и наркотиков от границы.

Владелец найденного джипа поблагодарил сотрудников полиции и рассказал журналистам, что живет в строящемся районе Беэр-Шевы, где половина домов еще не заселена и очень напряженная криминальная обстановка.

«Курсор» писал ранее, что полиция предупредила израильтян про новые правила, согласно которым сотрудники больше не будут выезжать на вызовы, касающиеся краж и угона автомобильного транспорта.

Еще мы писали, что арабы угнали автомобиль у израильтянки на 55 трассе в Самарии.