Убийство 4-летнего ребенка: ультраортодоксы протестуют против вскрытия

Вскрытие тел считается издевательством над умершим, поэтому семья погибшего ребенка обратилась в БАГАЦ с просьбой заблокировать решение. Ультраортодоксальные общины провели митинги по всей стране.

Во всех городах с крупными ультраортодоксальными общинами прошли митинги против проведения вскрытия тела 4-летнего ребенка, умершего днем ранее в больнице. Семья подала срочную просьбу в БАГАЦ с просьбой заблокировать произведение вскрытия.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

4-летнего мальчика нашли без сознания в субботу в собственном доме в районе Рамот в Иерусалиме со следами удушения. Он был доставлен в критическом состоянии в больницу. В воскресенье он скончался. По версии следствия, его задушил психически больной двоюродный брат. Расследование продолжается.

Согласно ультраортодоксальному иудаизму стараются не производить вскрытие тел. Это считается издевательством над умершим.

Старейшины Торы призвали ультраортодоксальную общественность провести демонстрации по всей стране против вскрытия тела ребенка. В воскресенье прошли протесты в Иерусалиме, Бейт-Шемеш Модиин-Иллит, Бней-Браке, районе Цфата и на севере.

«Курсор» писал о подробностях смерти ребенка в Иерусалиме: в убийстве подозревается член семьи. Родители ребенка выломали дверь в его комнату и обнаружили его со следами удушения на шее. В воскресенье мальчик умер. В убийстве подозревается его близкий родственник.

Ранее мы сообщали, что израильский врач провел операцию в Уганде и спас жизнь 12-летней беременной девочке.