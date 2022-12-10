Убийство беременной израильтянки и ее отца в Великобритании: появились новые подробности

Нитеш Биссендари признан виновным в августовской аварии в Рамсгейте, в результате которой погибли Нога Хиршфельд и ее отец Йорам, еще трое получили ранения.

В пятницу британский суд приговорил мужчину к 16 годам тюрьмы за убийство двух израильтян , одна из жертв была беременна. Еще три человека получили ранения. ДТП произошло в результате наезда на прохожих мужчины, который был в состоянии кокаинового опьянения.

30-летний Нитеш Биссендари скрылся с места происшествия после того, как 11 августа влетел в израильскую семью в курортном городе Рамсгейт на юго-востоке страны.

37-летняя Нога Хиршфельд была убита вместе со своим отцом, 78-летним профессором Йорамом Хиршфельдом, приехавшим к дочери в гости из Израиля.

Нога Хиршфельд была на пятой неделе беременности во время авиакатастрофы.

Ее 6-летняя дочь получила серьезные травмы, а ее муж Омер Селла и 8-летний сын — легкие ранения.

Женщина работала физиком в Кембридже.

Семья стояла возле парковки, когда их сбила черная «Альфа-Ромео», за рулем которой был Бисендари.

По словам полиции, Биссендари выехал на бордюр и проехал почти 30 метров, прежде чем сбить своих жертв.

Селла рассказал суду, что в моменты после аварии он чувствовал себя «опустошенным», увидев платье своей жены под машиной, а их 8-летний сын спросил его: «Это на самом деле?»

Бисендери скрылся с места происшествия пешком, но прокуроры заявили, что он вернулся, чтобы забрать кокаин из своего автомобиля, пока спасатели пытались освободить женщину, застрявшую под машиной.

Биссендери отрицал, что стал причиной смерти израильтян, заявив, что его отвлекла проблема со сцеплением его автомобиля.

Однако присяжные вынесли единогласный обвинительный вердикт после совещаний, длившихся чуть более четырех часов.

Он был признан виновным по двум пунктам обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения и по двум пунктам в причинении серьезных травм в результате опасного вождения.

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