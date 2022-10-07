Убийство главаря грузинской мафии Израиля: полиция озвучила новые подробности

Один из боевиков несколько раз выстрелил в Шломо в упор, после чего вернулся в машину и скрылся с места происшествия.

Сегодня были обнародованы имена трех подозреваемых, арестованных по делу об убийстве главаря мафии Бенни Шломо, застреленного средь бела дня на этой неделе.

Муайяд Милад, Але Салах и Мохамед Салах — все жители Рамле в центральном Израиле. Личность четвертого подозреваемого, который якобы помог нападавшим сбежать, остается под запретом суда, по крайней мере, до воскресенья.

Всем четверым мужчинам за 20.

Полиция также заявила в пятницу, что группа нападавших была наемной. Их послала третья сторона, чтобы убить Шломо в обмен на крупную плату.

Подозреваемые связаны с преступным кланом Джаруши.

В понедельник трое подозреваемых были арестованы, когда они проезжали мимо города Хадера через несколько часов после убийства. Мохамед Салах был арестован отдельно в аэропорту Бен-Гурион всего за несколько минут до того, как он должен был сесть на рейс из страны.

Неназванный полицейский сообщил СМИ, что Шломо «преследовали» и что «он жил в крепости» в своем доме на юге Израиля, «окруженном стенами, он не передвигался без охраны» вокруг него.

«Понятно, что кто-то устроил ему ловушку, ясно, что кто-то его предал, и ясно, что его не предупредили», — сказал чиновник.

На кадрах видеонаблюдения с места убийства видно, как белый автомобиль въехал на заправочную станцию, где находился Шломо, прежде чем пара вооруженных людей вышла из машины и преследовала его.

Один из боевиков несколько раз выстрелил в Шломо в упор, после чего вернулся в машину и скрылся с места происшествия.

Телохранитель Шломо Владислав Поволоцкий также был ранен в результате инцидента и находится в больнице.

Ранее мы писали, что на видео попал момент убийства главаря грузинской мафии Израиля.