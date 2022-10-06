На видео попал момент убийства главаря грузинской мафии Израиля

Утром 3 октября главаря грузинской мафии Израиля убили при стрельбе на заправке.
Второй человек с Шломо был тяжело ранен и в настоящее время находится в больнице. Полиция сообщила, что двое подозреваемых подъехали к заправочной станции на машине, открыли огонь по Шломо и другому мужчине, а затем скрылись.
Шломо был освобожден из тюрьмы в прошлом году после отбытия срока за нападение. Говорят, что его преступная организация находится в давней вражде с мафией, возглавляемой Шаломом Домрани.
В мае было предотвращено покушение на высокопоставленного члена мафии семьи Шломо, спустя несколько месяцев после того, как высокопоставленный член Домрани был убит в результате взрыва заминированного автомобиля в Ашкелоне.
Ранее Курсор писал о деталях убийства Шломо.
«Курсор» сообщал также, что во время Йом-Кипур солдаты ЦАХАЛа и ШАБАК задержали террориста, который подозревается в причастности к обстрелу израильского автобуса и такси в Самарии.
Еще мы писали, что в ночь на 5 октября, автомобиль с 5 арабами въехал в Бат-Ям после начала Йом-Кипур. Но толпа верующих его окружила и начала переворачивать. Не соблюдавшим религиозные ограничения мужчинам нанесли ножевые ранения и ушибы.